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Kayseri'de uyuşturucu ticaretine 3 gözaltı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, polisin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

06 Ekim 2017 13:00

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, polisin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik yaptığı operasyonda, Y.Y. (30), G.Ç .(48), G.E. (27), B.Y. (27), İ.A. (24), U.K. (26), S.E.K. (26), K.Ü. (18) ile M.Y.\'yi (13) yakaladı. Zanlıların üst, araç ve ev aramalarında 19 parça halinde esrar, bonzai, eroin ve metamfetamin ele geçirildi. Zanlılardan Y.Y, G.Ç. ve M.Y. gözaltına alındı.

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