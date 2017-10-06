Kayseri'de uyuşturucu ticaretine 3 gözaltı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, polisin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik yaptığı operasyonda, Y.Y. (30), G.Ç .(48), G.E. (27), B.Y. (27), İ.A. (24), U.K. (26), S.E.K. (26), K.Ü. (18) ile M.Y.\'yi (13) yakaladı. Zanlıların üst, araç ve ev aramalarında 19 parça halinde esrar, bonzai, eroin ve metamfetamin ele geçirildi. Zanlılardan Y.Y, G.Ç. ve M.Y. gözaltına alındı.



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