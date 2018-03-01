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Kayseri'de uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı

KAYSERİ, (DHA)-  KAYSERİ'de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı

01 Mart 2018 14:19

KAYSERİ, (DHA)-  KAYSERİ\'de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyon kapsamında 5 kişi gözaltına alındı. Sorgulanan 5 kişiden 3\'ü uyuşturucu kullanmaktan idari işlem yapılarak serbest bırakılırken, uyuşturucu satıcısı oldukları belirlenen Y.K(30) ve M.G. (25) gözaltına alındı. 2 şüphelinin evinde yapılan aramada satışa hazır 10 parça metemfetamin, 1 parça  bonzai, 4 parça toz esrar, 1 hassas terazi ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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