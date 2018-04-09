Kayseri'de uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1\'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı\'nın 7 Nisan\'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda N.D., M.N.B. ve D.A gözaltına alındı. 3 kişinin üzerinde yapılan aramada 750 gram metamfetamin ele geçirildi. Sorgulandıktan sonra adliyeye gönderilen şüphelilerden N.D. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



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