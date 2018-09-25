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Kayseri'de uyuşturucu ticaretine 1 gözaltı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de Narkotik ekipleri ile Yunus timlerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda, uyuşturucu satttığı iddia edilen C

25 Eylül 2018 15:04

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de Narkotik ekipleri ile Yunus timlerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda, uyuşturucu satttığı iddia edilen C.G. (29), üzerinde satışa hazır metamfetamin ve bonzai ile yakalandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Yunus timleriyle uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda, C.G. gözaltına alındı. Şüphelinin üst aramasında, satışa hazır 30 paket metamfetamin ve 10 paket bonzai ele geçirildi. Şüphelinin sorgusunun ardından \'uyuşturucu madde ticareti\' suçundan adliyeye gönderileceği belirtildi.

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