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Kayseri'de uyuşturucu ticaretine 1 gözaltı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle 1 kişi gözaltına alındı

27 Ocak 2018 19:22

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle 1 kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda Y.H.K (27) ile H.K\'yı (24) gözaltına aldı. Şüphelilerin üst, araç ve evdeki aramalarında 25 gram bonzai ile uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan rulo halinde alüminyum folyo ele geçirildi. H.K., uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılarak serbest bırakıldı. Y.H.K ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

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