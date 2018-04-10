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Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 3 kişi adliyede

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, uyuşturucu ticareti yapanlara düzenlenen operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı

10 Nisan 2018 18:39

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de, uyuşturucu ticareti yapanlara düzenlenen operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda  A.C., M.Z.H. ve M.Y. yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve otomobillerinde yapılan aramalarda; 15 gram metamfetamin, 2 ton 300 kilo tütün, gümrük kaçağı 1750 paket sigara, 5 gram toz ve ruhsatsız tabanca ele geçildi. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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