Kayseri'de uyuşturucu operasyonuna 1 gözaltı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de, uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı iddia edilen İ.I. (38) polis ekiplerince gözaltına alındı.

​Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarla İ.I.\'nın uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı saptandı. Polisin düzenlediği operasyonla İ.I. gözaltına alındı. Şüphelinin yapılan üst, araç ve ev aramasında 4 parça halinde 1,80 gram metamfetamin, 4 parça halinde 450 gram bonzai, bir uyuşturucu madde paketlenmesinde kullanılan rulo alüminyum folyo, bonzai maddesi imalatında kullanılan ve öldürücü etkisi bulunan bir sinek ilacı, bir yapıştırıcı, bir basınçlı el pompası içinde karışım halinde sıvı madde, imalatta kullanılan bir filtreli maske ele geçirildi.

İ.I. sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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