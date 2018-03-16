Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'nce uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda İ.P. (24), A.B. (25), S.P. (37), R.K. (20) ve L.O. (28) gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda; 70 gram metamfetamin, hassas terazi, 66 kilitli poşet ve kurusıkı ele geçirildi. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen 6 şüphelinin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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