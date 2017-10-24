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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu; 5 gözaltı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi yakalanıp gözaltına alındı

24 Ekim 2017 15:05

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi yakalanıp gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri il genelinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik yaptığı çalışmalarda H.K. (34), B.Y. (41), H.A. (39), E.G. (32) ve S.Y.\'yi (20) yakaladı. Şüphelilerin ev, araç ve üst aramalarında parçalar halinde eroin, bonzai ve ecstasy gibi çeşidi uyuşturucu madde ve haplar uyuşturucu ticaretinde kullanılan bir hassas terazi, alüminyum folyo rulosu ile uyuşturucu kullanılması için çok sayıda şırınga ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler H.K. ve B.Y. uyuşturucu kullanmak suçundan ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. H.A., E.G. ve S.Y. ise uyuşturucu ticareti yapmak suçundan işlem yapılarak, gözaltına alındı.

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