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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik yapılan düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı

17 Aralık 2018 14:13

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik yapılan düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından \'uyuşturucu madde ticareti\' yapanlara yönelik Kocasinan Suç Araştırma ekipleriyle birlikte düzenlenen operasyonda Y.P.(35) isimli bir şüpheli, satışa hazır 5 parça metamfetamin ve uyuşturucu satmak için kullanılan alüminyum folyo ile yakalandı. Y.P., sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.
Bir başka operasyonda da U.K. (24) ve İ.Y. (28), uyuşturucu madde ticaretinden gözaltına alındı.

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