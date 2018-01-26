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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ polisinin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonunda 3 kişi, gözaltına alındı

26 Ocak 2018 17:18

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ polisinin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonunda 3 kişi, gözaltına alındı.  
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde, uyuşturucu ticareti yapanları tespit etmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu düzenlenen operasyonda S.K. (27), T.S. (29) ve E.S. (26) yakalanarak, \'uyuşturucu ticareti yapmak\' suçundan gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda; 15,43 gram metamfetamin, kokain ve sentetik uyuşturucu ile 3 tabanca ve uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan 2 hassas terazi ele geçirildi. 

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