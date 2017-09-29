Kayseri'de uyuşturucu operasyonu; 10 gözaltı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, polis ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda, aralarında Devlet Hastanesi\'nde laborant olarak çalışan \'doktor\' lakaplı D.G.\'nin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yürütülen operasyonda, 12 adreste eş zamanlı arama yaptı. Devlet Hastanesi\'nde laborant olarak çalışan ve \'doktor\' lakaplı D.G.(48) ile N.K (48), N.A. (54), S.K. (45), H.E. (34), İ.M. (26), M.T. (34), A.E. (29), A.C. (41) ve S.E. (45) gözaltına alındı. Zanlıların ev, araç ve üzerlerinde yapılan aramalarda 52 ecstasy hap, 18 parça halinde 54.8 gram metamfetamin, 0.40 gram eroin, uyuşturucu satışında kullanılan rulo halinde alüminyum folyo, uyuşturucu satışında kullanılan 1 hassas terazi, 2 tabanca ve 9 tabanca mermisi, doktor lakaplı D.G.\'nin evinde uyuşturucu satışında ve uyuşturucu kullanımında kullanılan 8 kan alma tüpü ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.



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