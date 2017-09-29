T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu; 10 gözaltı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, polis ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda, aralarında Devlet Hastanesi'nde laborant olarak çalışan 'doktor' lakaplı D

29 Eylül 2017 12:41

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, polis ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda, aralarında Devlet Hastanesi\'nde laborant olarak çalışan \'doktor\' lakaplı D.G.\'nin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yürütülen operasyonda, 12 adreste eş zamanlı arama yaptı. Devlet Hastanesi\'nde laborant olarak çalışan ve \'doktor\' lakaplı D.G.(48) ile N.K (48), N.A. (54), S.K. (45), H.E. (34), İ.M. (26), M.T. (34), A.E. (29), A.C. (41) ve S.E. (45) gözaltına alındı. Zanlıların ev, araç ve üzerlerinde yapılan aramalarda 52 ecstasy hap, 18 parça halinde 54.8 gram metamfetamin, 0.40 gram eroin, uyuşturucu satışında kullanılan rulo halinde alüminyum folyo, uyuşturucu satışında kullanılan 1 hassas terazi, 2 tabanca ve 9 tabanca mermisi, doktor lakaplı D.G.\'nin evinde uyuşturucu satışında ve uyuşturucu kullanımında kullanılan 8 kan alma tüpü ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KAYSERİ DHA KAYSERİDevlet HastanesiNarkotik Suçlarla MücadeleMüdürlüğüZanlılarınYakalananEmniyet MüdürlüğüFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24