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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de polisin yaptığı operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 1 kişi yakalandı

24 Ağustos 2017 13:58

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de polisin yaptığı operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 1 kişi yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, merkez Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi\'nde uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyonunda, 5 kişi yakalandı. Zanlıların ev ve üzerlerinde yapılan aramada, 14,5 gram bonzai ele geçirildi.Şüphelilerden A.Y. (36) polisteki sorgusunun ardından, Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirildikten sonrda adliyeye sevkedildi. 4 kişi ise serbest bırakıldı.

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