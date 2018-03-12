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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ polisinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

12 Mart 2018 21:04

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ polisinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde bir miktar uyuşturucu, 3 tüfek, çok sayıda fişek ve 1 tabanca ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde, uyuşturucu ticareti yapanları belirlemek etmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu düzenlenen operasyonda, D.O. (45) gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde, ev ve aracında yapılan aramalarda; iki parça halinde metemfetamin, uyuşturucu paketlenmesinde kullanılan rulo şeklinde alüminyum folyo, 3 tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü\'nde sorgusu devam eden D.O., adliyeye sevk edilecek.

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