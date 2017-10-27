Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyon kapsamında 3 kişi, satışa hazır uyuşturucu paketleriyle yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak yürüttüğü çalışma kapsamında, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 20 yaşındaki A.K., 30 yaşındaki F.S. ve 23 yaşındaki A.B., satışa hazır uyuşturucu paketleriyle yakalandı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada 26 fişek halinde 50,04 gram metamfetamin, 1 fişek halinde 0.30 gram esrar ve 4 extacy hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek.



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