Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında 1 ayda 41 kişi tutuklandı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin son 1 ayda yaptığı uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 257 kişiden 41\'i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kentte, 15 Eylül-14 Ekim tarihleri arasında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 152 operasyon düzenlendi. \'Uyuşturucu ticareti yapmak, uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak\' suçlarından, 257 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 41\'i ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. Operasyonlarda, 10 kilo 912 gram kubar esrar, 1 kilo 680 gram toz esrar, 79.2 gram eroin, 1 gram kokain, 431.29 gram metamfetamin, 271.3 gram bonzai, 0.30 gram afyonsakızı, 107 hap ve 3 kök hintkeneviri ele geçirildi.