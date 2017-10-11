Kayseri'de uyuşturucu operasyonları: 4 gözaltı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, polis ekiplerince düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi, Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Erkilet Havalimanı\'ndaki kontrollerde A.G. (26) ve K.Y.\'nın (23) üzerinde 6 paket halinde 85 gram kubar esrar ve 1 paket içinde 90 gram reçine esrar olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Olayla ilgili A.G. ve K.Y. gözaltına alındı.

Battalgazi Mahallesi\'nde yapılan operasyonda ise uyuşturucu şüphelisi S.D. (22) yakalandı. Zanlının üzerinde ve evinde 6 fişek halinde satışa hazır 3.80 gram bonzai ve 1 pakette 6.50 gram bonzai ele geçerildi. S.D. \'Uyuşturucu ticareti yapmak\' suçundan gözaltına alındı.

Battalgazi Mahallesi\'ndeki başka bir uyuşturucu operasyonunda da M.A. (17) ve Y.S. (33) yakalandı. Zanlıların üzerlerinde, araçlarında ve evlerinde, bir miktar bonzai ve metamfetamin ele geçirildi. Y.S., \'Uyuşturucu ticareti yapmak\' suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı.

Operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli, Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



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