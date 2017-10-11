T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kayseri'de uyuşturucu operasyonları: 4 gözaltı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, polis ekiplerince düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi

11 Ekim 2017 16:39

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, polis ekiplerince düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi, Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Erkilet Havalimanı\'ndaki kontrollerde A.G. (26) ve K.Y.\'nın (23) üzerinde 6 paket halinde 85 gram kubar esrar ve 1 paket içinde 90 gram reçine esrar olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Olayla ilgili A.G. ve K.Y. gözaltına alındı.
Battalgazi Mahallesi\'nde yapılan operasyonda ise uyuşturucu şüphelisi S.D. (22) yakalandı. Zanlının üzerinde ve evinde 6 fişek halinde satışa hazır 3.80 gram bonzai ve 1 pakette 6.50 gram bonzai ele geçerildi. S.D. \'Uyuşturucu ticareti yapmak\' suçundan gözaltına alındı.
Battalgazi Mahallesi\'ndeki başka bir uyuşturucu operasyonunda da M.A. (17) ve Y.S. (33) yakalandı. Zanlıların üzerlerinde, araçlarında ve evlerinde, bir miktar bonzai ve metamfetamin ele geçirildi. Y.S., \'Uyuşturucu ticareti yapmak\' suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı.
Operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli, Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Olcay DÜZGÜNKAYSERİ DHA KAYSERİEmniyet MüdürlüğüNarkotikMüdürlüğüErkilet HavalimanıOlaylaBattalgazi MahallesiZanlınınZanlılarınOperasyonlardaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24