T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kayseri'de uyuşturucu gözaltısı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, polisin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı

16 Nisan 2018 14:40

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de, polisin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda T.B. (28) yakalandı. Zanlının üzerinde ve aracında yapılan aramada 3 parça halinde 4 gram metamfetamin, 1 kurusıkı tabanca ve otomatik silah görünümlü av tüfeği ele geçirildi. T.B. gözaltına alınarak, Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KAYSERİ DHAKAYSERİNarkotik Suçlarla MücadeleMüdürlüğüZanlınınEmniyet MüdürlüğüFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24