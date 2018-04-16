Kayseri'de uyuşturucu gözaltısı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de, polisin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda T.B. (28) yakalandı. Zanlının üzerinde ve aracında yapılan aramada 3 parça halinde 4 gram metamfetamin, 1 kurusıkı tabanca ve otomatik silah görünümlü av tüfeği ele geçirildi. T.B. gözaltına alınarak, Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.



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