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Kayseri'de uyuşturucu cinayeti

Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ,(DHA)- KAYSERİ 'de 41 yaşındaki Çetin Edgü, uyuşturucu yüzünden çıktığı iddia edilen tartışma sonucu av tüfeğiyle vurularak öldürüldü

02 Ekim 2017 14:37

Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ,(DHA)- KAYSERİ \'de 41 yaşındaki Çetin Edgü, uyuşturucu yüzünden çıktığı iddia edilen tartışma sonucu av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, cinayet zanlısı 47 yaşındaki Mehmet E. kaçtı.
Olay dün  gece Kocasinan İlçesine bağlı Fatih Mahallesi Oğuz Caddesi\'nde meydana geldi. 39 yaşındaki Elif K. ile birlikte yaşayan Çetin Edgü ile kendilerine uyuşturucu madde sağladığı iddia edilen Mehmet E. arasında telefonda tartışma çıktı. Çetin Edgü, daha sonra sevgilisi Elif K. ile birlikte 66 AK 529 plakalı  otomobille ile Mehmet E.\'nin evinin önüne geldi. Tartışma burada sürünce Mehmet E. yanında bulunan av tüfeğini otomobil içinde bulunan Çetin  Edgü\'ye doğrultarak ateşledi. Koltuk altından vurulan Edgü olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sırasında Mehmet E.\'nin babası 73 yaşındaki Şükrü E.\'nin de ateş ettiği, ancak kimseye isabet etmediği belirlendi. Baba Şükrü E. olay sonrası yakalanırken, oğlu cinayet zanlısı Mehmet E.\'nin yakalanması için polis çalışmalarını sürdürüyor.

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