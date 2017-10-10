Kayseri'de uyuşturucu baskınında 2'si kadın 12 gözaltı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 2\'si kadın 12 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Merkez Melikgazi İlçesi Kılıçaslan Mahallesi Ali Cafer Sokaktaki 3 katlı bir binada uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarını aldı. Polis, teknik takibin ardından eve baskın yaptı. Evde yapılan aramada metamfetamin ve esrar ele geçirildi. Operasyonla ilgili 2\'si kadın 12 kişi uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Şüpheliler evden çekırtılırken, çevrede toplananlar operasyon nedeniyle polise alkışlayarak destek verdi. Soruşturma sürdürülüyor.

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