Kayseri'de Türklük Anıtı'na F-5 uçağı monte edildi

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'nin Pınarbaşı Belediyesi tarafından yaptırılan Türklük Anıtı alanına Türk Hava Kuvvetleri\'nden alınan Türk Yıldızları F-5 uçağının montajı yapıldı.

Pınarbaşı Belediyesi tarafından 2011 yılında Kayseri- Malatya karayolunun kenarında yeniden düzenlenen alana yaptırılan Türklük Anıtı yoğun ilgi görüyor. MHP’nin merhum lideri Alparslan Türkeş’in heykeli ve Türk devletlerinin liderleri ile bayraklarının bulunduğu Türklük Anıtı’nı ziyaret edenler, hatıra fotoğrafı de çektiriyor. Diğer yandan Türklük Anıtı’nın bulunduğu alana F-5 uçağı da monte edildi. Pınarbaşı Belediye Başkanı Dursun Ataş, Türk Hava Kuvvetleri\'nden alınan Türk Yıldızları F-5 uçağının montajının tamamlandığını söyledi. Ataş, “Pınarbaşı\'mıza yeni bir farkındalık ve değer daha kattık. Türk Hava Kuvvetleri\'nden temin ettiğimiz F-5 savaş uçağının montaj işlemlerini bitirdik.Türklük Anıtı\'nda sergilenecek F-5 savaş uçağının yani diğer adıyla Türk Yıldızları uçağının temininde katkılarını esirgemeyen Hava Kuvvetleri eski Komutanı Orgeneral Abidin Ünal komutanımıza ve montaj aşamasında desteklerini esirgemeyen Türk Hava Kuvvetleri teknik personeline şahsım ve kurumum adına teşekkürlerimi sunuyorum. Memleketimize hayırlı, uğurlu olsun” dedi. Diğer yandan F-5 uçağı iş makineleri ile anıta monte edilirken, uçağın üzerinde \'Org. Ünal\' yazması da dikkat çekti.



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