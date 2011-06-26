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KAYSERİ'DE TRAFİK KAZASI: 20 YARALI KAYSERİ (A.A)

26 Haziran 2011 16:17

-KAYSERİ'DE TRAFİK KAZASI: 20 YARALI  KAYSERİ (A.A) - 26.06.2011 - Kayseri'de, turistik geziye çıkan öğretmen ve ailelerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 20'den fazla kişi yaralandı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Niğde'den Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki Kapuzbaşı Şelaleleri'ne gitmekte olan öğretmen ve ailelerini taşıyan midibüs, Delialiuşağı köyü yakınlarında devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 20'den fazla kişi yaralandı. Yaralıları taşımak için Yahyalı ve Kayseri'den çok sayıda ambulans bölgeye sevk edildi. Midibüste 26 kişinin bulunduğu belirlendi. Yahyalı Devlet Hastanesinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan bazıları, Kayseri'deki hastanelere sevk edildi. Midibüste bulunanların, Niğde'nin Altunhisar ilçesinde görev yapan öğretmenler ve aileleri olduğu, Türk Eğitim-Sen tarafından düzenlenen program kapsamında turistik gezi için Kapuzbaşı Şelaleleri'ne gitmek üzere yola çıktıkları belirlendi.

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