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KAYSERİ'DE TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ KAYSERİ (A.A)

26 Haziran 2011 19:00

-KAYSERİ'DE TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ KAYSERİ (A.A) - 26.06.2011 - Kayseri'de, turistik geziye çıkan öğretmen ve ailelerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 32 kişi yaralandı. Niğde'den Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki Kapuzbaşı Şelaleleri'ne gitmekte olan öğretmen ve ailelerini taşıyan Mehmet Duygun yönetimindeki 51 EV 298 plakalı midibüs, Delialiuşağı köyü yakınlarında devrildi. Kazada 32 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar, çok sayıda kara ve hava ambulansıyla Yahyalı Devlet Hastanesi ve il merkezindeki hastanelere taşındı. Yaralılardan, aşçı olduğu öğrenilen Ayşe Gücük (60) Yahyalı Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Burada, ilk müdahaleleri yapılan diğer yaralıların tamamı Kayseri'deki hastanelere sevk edildi.

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