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Kayseri'de trafik kazası: 1 ölü

KAYSERİ, (DHA)-  KAYSERİ’nin İncesu İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

21 Eylül 2017 19:55

KAYSERİ, (DHA)-  KAYSERİ’nin İncesu İlçesi\'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, İncesu\'ya bağlı Saraycık Mahallesi\'nde meydana geldi. Mustafa Yapıcı (40) yönetimindeki 38 ZU 577 plakalı kamyon, kavşaktan dönmek isteyen Çetin K. (17) yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın ardından kamyon, devrildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kamyon sürücü Yapıcı, yaşamını yitirdi. Otomobilde yaralanan ehliyetsiz sürücü Çetin K. ve yanındaki arkadaşı Barış Ş. (16) ise Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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