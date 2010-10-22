-KAYSERİ'DE TIR OTOBÜSE ÇARPTI: 10 YARALI KAYSERİ (A.A) - 22.10.2010 - Kayseri'de, tırın otobüse çarpması sonucu 10 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Serkan Timur yönetimindeki 38 SV 787 plakalı tır Kayseri-Malatya karayolunun 16. kilometresinde yol kenarında yolcu indiren Akmescit Belediyesine ait 38 H 0102 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada, otobüs sürücüsü Yılmaz Geldim (49) ile yolculardan İlhan Gökşen (24), Bülent Gündoğan (37), Zehra Akalın (35), Ganime Şafak (30), Sinan Peker (37), Bilge Gökçe Hüyük (26), Nesibe Karatay (25), Burçin Tendin (17) ve Fatma Atsız (15) yaralandı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.