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Kayseri'de terör propagandasına 6 gözaltı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG propagandası yaptığı öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı

13 Şubat 2018 16:37

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG propagandası yaptığı öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı tespit edilen Hanifi K., Hikmet T., İsmail M., Ömer B. ve Tunahan Y. gözaltına alındı. Kent merkezinde bir alışveriş merkezinin tadilatında çalıyan, mesai arkadaşlarına Zeytin Dalı Harekatı\'na karşı PKK/KCK-PYD/YPG\'yi övücü sözler sarf eden Celalettin B. de yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca ile 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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