T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kayseri'de terör propagandası şüphelileri adliyede

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, terör örgütü PKK/PYD propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi

16 Şubat 2018 20:00

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, terör örgütü PKK/PYD propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü (TEM) tarafından, sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı tespit edilen Hanifi K., Hikmet T., İsmail M., Ömer B. ve Tunahan Y., ile Zeytin Dalı Harekatı\'na karşı PKK/KCK-PYD/YPG\'yi övücü sözler sarf eden Celalettin B. gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgularının ardından önce Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi içinde bulunan Adli Tabipliğe getirildi, ardından da adliyeye gönderildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ile 1 kurusıkı tabanca ele geçirilmişti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yasin DALKILIÇKAYSERİ DHA KAYSERİPKKPYDEmniyet Müdürlüğü TerörleMüdürlüğü TEMHanifiHikmetTunahanZeytin Dalı HarekatıPKKKCKPYDYPGCelalettinKayseri EğitimAraştırma HastanesiAdli TabipliğeFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24