Kayseri'de sosyal medya operasyonunda 5 tutuklama

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, sosyal medya üzerinden Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı ile paylaşımda bulunup, terör örgütü PKK/YPG propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5\'i tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartlı ile serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili paylaşımda bulunup, terör örgütü PKK/YPG propagandası yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda Hanifi K., Hikmet T., İsmail M., Ömer B. ve Tunahan Y. ile kent merkezindeki bir alışveriş merkezinin tadilatında çalışan, mesai arkadaşlarına terör örgütünü övücü sözler sarf eden Celalettin B.\'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ile 1 kurusıkı tabanca bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5\'i tutuklandı, Tunahan Y. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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