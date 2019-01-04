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Kayseri'de sokak köpeklerinin saldırdığı 2 liseliden 1'i öldü (1)

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin Hacılar ilçesinde okul çıkışında sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan liseli 2 öğrenciden Mehmet Özer (14) yaşamını yitirdi, diğeri ise yaralandı

04 Ocak 2019 18:14

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'nin Hacılar ilçesinde okul çıkışında sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan liseli 2 öğrenciden Mehmet Özer (14) yaşamını yitirdi, diğeri ise yaralandı.
Olay, Akdam Mahallesi\'nde meydana geldi. Baki Ayşe Simitçioğlu Anadolu Lisesi\'nde eğitim gören ve Mehmet Özer ile arkadaşı Hacı Ali Tuğrul, okul çıkışında evlerine giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Mehmet Özer, olay yerinde yaşamını yitirirken, Hacı Ali Tuğrul yaralandı. Yaralı öğrenci ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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