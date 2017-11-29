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Kayseri'de silahlı yaralama sanığına 8 yıl hapis cezası

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, 32 yaşındaki Erol Baran'ı tabancayla vurarak yaralayan 24 yaşındaki Nuri Aras, 8 yıl 4 ay hapis, 500 lira para cezasına çarptırıldı

29 Kasım 2017 17:38

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, 32 yaşındaki Erol Baran\'ı tabancayla vurarak yaralayan 24 yaşındaki Nuri Aras, 8 yıl 4 ay hapis, 500 lira para cezasına çarptırıldı.
Geçen 17 Haziran\'da Hilal Mahallesi Elagöz Caddesi\'nde meydana gelen olayda, aralarında husumet olduğu iddia edilen Nuri Aras ile Erol Baran arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Aras belinden çıkardığı tabancayla Baran\'ı vücudunun çeşitli yerlerinden vurarak yaraladı. Olay sonrası yaralanan Baran hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Polise teslim olan Aras ise tutuklanarak cezaevine konuldu.
1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Nuri Aras ile avukatı Özgür Aslan hazır bulunurken, mağdur Baran ise duruşmaya katılmadı. Mahkemede sözleri sorulan tutuklu sanık, \"Olay günü Erol\'un elinde silah gibi bir şey gördüm. Ayaklarına doğru 3 el ateş ettim. 1 elde havaya ateş ettim. Sonra polise giderek teslim oldum. Pişmanım\" dedi. Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu Aras\'a 8 yıl 4 ay hapis, 500 lira para cezası verdi.

   

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