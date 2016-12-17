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Kayseri'de şehit olan Piyade Çavuş Fehmi Barçın’ın terhisine 20 gün kalmış

Kayseri’deki bombalı araçlı saldırıda şehit olan Piyade Çavuş Fehmi Barçın’ın Bursa nüfusuna kayıtlı olduğu belirlendi

17 Aralık 2016 22:27

Kayseri 1.Komando Tugayı’nda görev yapan Fehmi Barçın da Kayseri'de çarşı iznine çıkan askeri taşıyan otobüse düzenlenen saldırıda şehit oldu. Barçın'ın ölüm haberi nüfusa kayıtlı olduğu İznik’in Süleymaniye köyü ile birlikte ailesinin oturduğu İstanbul Bayrampaşa’daki evine ulaştırıldı.

Barçın ailesinin fertleri acı haberin ardından Kayseri’ye giderken, Barşın'ın nişanlı olduğu ve terhisine 20 gün kaldığı öğrenildi.

Yakınları "Mekanı cennet olsun. 20 günü kalmıştı. Yıkıldık. Terörün ve destekçilerinin Allah belasını versin" ifadelerini kullandı.

Bir sigorta şirketinde çalışan komando piyade çavuştan geriye ailesi, nişanlısı ve arkadaşlarıyla uğurlama töreni ile birliğinde mutlu günlerinde çekilmiş fotoğrafları kaldı. Barçın’ın İstanbul’da toprağa verilmesi bekleniyor.

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