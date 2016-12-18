Kayseri’de şehit olan askerin babası: Oğlum son olsun

Kayseri bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında şehit olan askerlerden er Serdar Amak için İzmir’in Menemen İlçesi’nde tören düzenlendi. Muşlu olan şehit babası Arif Amak, "Terörün her türlüsünü Allah kahretsin. Oğlum son olsun" dedi. Şehit askerin ağabeyi Sinan Amak da Türk bayrağına sarılı tabutun başında, "Bu böyle kalmamalı, bizden bir şehit varsa onlardan" diye bağırdığı anda yakınları ağzını kapatıp konuşmasına izin vermedi.

Kayseri’de çarşı iznine çıkan askerlere yönelik canlı bomba saldırısında 14 asker şehit oldu, 55 kişi de yaralandı. Askeri heyet, sağlık görevlileriyle birlikte dün gittikleri şehit askerlerden Serdar Amak’ın evine acı haberi verdi. Şehit asker için bugün de Menemen’de tören düzenlendi. Askeri hastaneden alınan şehit askerin cenazesi ilk olarak Asarlık Mahallesi’ndeki baba evine götürüldü. Burada askere gitmek için ayrıldığı evine son kez getirilen şehit asker Serdar Amak için, dua okundu. Çok sayıda yakını gözyaşı döktü.

"Oğlum son olsun"

Yıllar önce Muş’tan Menemen’e gelip yerleşen Arif Amak, şehit oğlunun tabutunu cami avlusunda karşıladı. Yakınlarının desteğiyle ayakta güçlükle duran baba Arif Amak, terörü lanetledi, oğlunun son olması mesajını verdi.

Şehit babası Arif Amak, "Her cuma bizi arar konuşurduk. Dün de saldırı haberini televizyon öğrendikten sonra telefonundan aradık. Kendisine ulaşamadık. Araya giren onu arayan yakınlarımızdan şehit olduğunu öğrendik. Terörün her türlüsünün Allah belasını. Oğlum son olsun" dedi.

Bu arada şehit askerin cenazesi, silah arkadaşlarının omuzlarında cami avlusuna getirildi. Musalla taşına konulan şehitin Türk bayrağı sarılı tabutuna kapanıp gözyaşı döken ağabeyi Sinan Amak da "Bu böyle kalmamalı, bizden bir şehit varsa onlardan" diye bağırdığı anda yakınları ağzını kapatıp konuşmasına izin vermedi.