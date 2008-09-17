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Spor

Kayseri’de sakatlıklar can sıkıyor

17 Eylül 2008 03:00

Kayserispor’da Paris Saint Germain ile yarın akşam oynanacak UEFA Kupası 1. tur maçı öncesi sakatlıklar can sıkıyor. Cangele, Ragıp, Olembe’den sonra Puroviç ve Aydın’ın da sakat olduğu, Durmuş’un ise ailevi mazereti nedeniyle oynayamayacağı açıklandı.

Sakatlıklarla ilgili konuşan teknik direktör Tolunay Kafkas, şunları söyledi: “Sakatlıklardan gözlerimizi açamıyoruz. Sürekli olarak kadroda ve sahaya çıkardığım onbirde değişiklik yapmak zorunda kalıyorum. Puroviç ile Aydın’ın PSG maçında forma giyememesi kesinleşti. Durmuş ise annesinin geçirdiği rahatsızlık nedeniyle kamptan ayrıldı. Koray’ın durumu henüz belli değil. Cangele, Ragıp ve Olembe’nin de sakatlıkları sürüyor. Lig, kupa ve UEFA derken iki haftalık yoğun tempoda bu kadar sakat oyuncumuzun bulunması bizim için elbette dezavantaj.“

‘Atmadık ama yemedik de’

Takımının ligdeki üç maçta sadece bir gol atmasının eleştirilmesine katılmadığını vurgulayan Kafkas, “Kayserispor, ligde kalesinde üç haftadır gol görmedi. Forvette sıkıntılarımız olabilir ama defansımız nazar değmesin, gole geçit vermedi. PSG maçında da öncelikli hedefimiz gol atamıyorsak yememek olacak. Zira, tur şansımızı Paris’e taşımak istiyoruz” dedi.

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