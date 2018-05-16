Kayseri'de ruhsatsız silah operasyonuna 4 gözaltı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de polisin düzenlediği ruhsatsız silah operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Küçükmustafa Mahallesi Yazı Sokak\'ta bulunan 3 işyerinde arama yaptı. Aramada 2 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 2 şarjör, 18 mermi 1 kurusıkı tabanca, 30 kurusıkı tabanca mermisi ve 1 muşta kesici alet ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan N.Y., E.B., M.A. ve D.A. sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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