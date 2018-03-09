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Kayseri'de Roma dönemine ait kral mezarı bulundu

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de bir işyerine baskın düzenleyen polis ekipleri Roma dönemine ait kral mezarı buldu

09 Mart 2018 17:32

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de bir işyerine baskın düzenleyen polis ekipleri Roma dönemine ait kral mezarı buldu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Merkez Melikgazi ilçesi Gültepe Mahallesi Gelincik Sokak\'ta Veli Uçar\'a (42) ait işyerine Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla polis ekipleri operasyon düzenledi. İşyerinde arama yapan ekipler, Roma dönemine ait olduğu belirlenen kral mezarı buldu. Veli Uçar gözaltına alınırken, müze görevlilerinin çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Kayseri Valisi Süleyman Kamçı ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, saat 16.00’da olayla ilgili basın açıklaması yapacak.

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