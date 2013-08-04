Kayseri'de raporlu polislerin evinde 'Gerçekten hasta mısın' kontrolü

Spor Toto Süper Lig’de geçen sezonun lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasında 11 Ağustos’ta oynanacak Süper Kupa Finali için alınacak güvenlik önlemleri çerçevesinde polislerin yıllık izinlerini kaldıran Kayseri Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, ilginç bir uygulamaya daha imza attı.

Raporlar da kontrol edilecek

Milliyet gazetesindeki habere göre Aydın, doktor raporu alan polislerin adreslerinde kontrol edilmesi talimatını verdi. Aydın, ayrıca doktor raporlarının uygun olup olmadığının Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastenesi’nde kontrol edilmesini istedi.

Alkollü vatandaşlar alınmayacak

Bu arada Süper Kupa maçında, alkollü kişilerin biletleri olsa dahi stada alınmayacağı bildirildi. Kayseri Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Taraftarların getirecekleri hakaret içeren veya siyasi içerikli pankart, döviz gibi malzemelerle birlikte kesici, ezici veya delici aletlerle ve atılması muhtemel malzemeler stadyuma alınmayacaktır” denildi.