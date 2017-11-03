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Kayseri’de polisi harekete geçiren bisiklet

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Cumhuriyet Meydanı’nda aydınlatma direğine kilitlenmiş haldeki, üzerinde İngilizce 'Stop mind control' ve internet sitesi adresleri yazılı karton olan bisiklet, polisi alarma geçirdi

03 Kasım 2017 20:13

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Cumhuriyet Meydanı’nda aydınlatma direğine kilitlenmiş haldeki, üzerinde İngilizce \'Stop mind control\' ve internet sitesi adresleri yazılı karton olan bisiklet, polisi alarma geçirdi. Polis bisikletin sahibini bir süre bekledi, gelmeyince karton pankartı söktü.
Cumhuriyet Meydanı tramvay durakları yakındaki bir aydınlatma direğine kilitlenmiş halde bırakılan bisiklet ve üzerindeki karton pankartta yazan ifadeler, polisi harekete geçirdi. Polis ekipleri bir süre bisikletin sahibinin gelmesini bekledi. Ancak kimse gelmeyince önce durumu merkeze bildirdi ve ardından bisiklete yapıştırılmış halde duran ve üzerinde \'Stop mind control\' (zihin kontrolünü bırak) ve bazı internet sitesi adresleri yazan pankartı bisikletten söktü. Bisikletin sahibi ise ortada gözükmedi.

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