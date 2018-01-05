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Kayseri'de polis, uyuşturucu ihbarı için Whatsapp hattı kurdu

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü, narkotik suçlarla mücadeleyi artırmak için 'Narko mobil projesini' uygulamaya koyarak, WhatsApp ihbar hattı kurdu

05 Ocak 2018 12:16

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü, narkotik suçlarla mücadeleyi artırmak için \'Narko mobil projesini\' uygulamaya koyarak, WhatsApp ihbar hattı kurdu.
Türkiye\'de uyuşturucu ile mücadele noktasında stratejik önemi bulunan Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, narkotik suçlarla mücadelenin etkinliğini ve verimliliğini artırmak için \'Narko mobil projesini\' uygulamaya koydu. 0-552-155 38 38 numaralı \'Narkotik WhatsApp İhbar hattı hayata geçiren ekipler hbar, görüntü ve videolar sayesinde suçun belirlenmesini ve men edilmesini sağlayacak. İhbarda kimlik bilgileri gizli tutulacak.

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