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BBC Türkçe

Kayseri’de özel halk otobüsü yakınında patlama

Erciyes Üniversitesi kampüsü civarında çarşı iznine çıkan erleri bir özel halk otobüsü yakınında bir patlama meydana geldi. Olayda hayatını kaybedenlerin olduğu haberleri geliyor.

17 Aralık 2016 13:38

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi kampüsü civarında bir özel halk otobüsü yakınında bir patlama meydana geldi.

Olayda hayatını kaybedenlerin olduğu haberleri geliyor. Patlamada çok sayıda kişinin yaralandığı bildiriliyor.

Doğan Haber Ajansı, bir aracın çarşı iznine çıkan erlerin içinde bulunduğu otobüsün yakınlarında infilak ettiğini duyurdu.

Ajansın Kayseri muhabiri Oktay Ensari, patlamanın TSİ 8:45'te meydana geldiğini aktardı.

Olayda yaralanan çok sayıda kişinin hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

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