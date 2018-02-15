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Kayseri'de otomobilin çarptığı yaya öldü

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya, yaşamını yitirdi

15 Şubat 2018 14:58

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya, yaşamını yitirdi. Hafif yaralanan otomobildeki 2 kişi, hastanede tedaviye alındı.
Kaza, saat 07.00 sıralarında merkez Melikgazi İlçesi Mimarsinan bölgesi Şirintepe Mahallesi Nalçık Bulvarı meydana geldi. Kahramanmaraş\'tan Kayseri\'ye gelen Zekeriya Yıldız (40) yönetimindeki 43 ND 219 plaka otomobil, Şirintepe kavşağında yolun karşısına geçmek isteyen Mustafa Koca\'ya (75) çarptı. Kazada, Mustafa Koca ile otomobil sürücüsü Zekeriya Yıldız ve yanındaki Ali Yıldız yaralandı. 
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan Mustafa Koca, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer iki yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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