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Kayseri'de nikah rekoru

Çiftler, 07.07.2017 tarihi için aylar öncesinden müracaatta bulundu

07 Temmuz 2017 17:10

Kayseri Melikgazi Belediyesi'nde bugün 55 çift, nikah masasına oturdu. 55 çiftin 07.07.2017 tarihi için Melikgazi Belediyesi Nikah Memurluğu’na aylar öncesinden müracaatta bulunduğu belirlendi.

01.01.2001, 02.02.2002, 11.12.2013, 04.04.2014 gibi tarihlerde nikâh işlemleri yaptırmak isteyen çiftlerin aylar öncesinden Melikgazi Nikah Memurluğu’na müracaat ettiklerini hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, “Özellikle yeni evlenecek çiftler için önemli günler vardır. Bunlardan biriside nikah tarihidir. Bu tarihi ölümsüzleştirmek ve daha anlamlı olmasını sağlamak ve hatırlanmasını kolay kılmak adına gençlerimiz bugünleri tercih etmektedir. Melikgazi Belediyesi’ne 07.07.2017 tarihi için nikah kıydırmak isteyen çiftler tarafından  aylar öncesinden adeta rekor başvuru olmuştur” dedi. (DHA)

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