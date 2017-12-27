Kayseri'de, 'Mücevher Fırsat Günleri'

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, Kuzucu Sarraf ile Altın Dünyası tarafından ortaklaşa \'Mücevher Fırsat Günleri\' düzenlendi.

Flamingo\'da düzenlenen \'Mücevher Fırsat Günleri\' etkinliğine Vali Yardımcısı Mehmet Emin Avcı, 2\'nci Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Kayseri Ticaret Odası Meclis Başkanı ve Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Ömer Gülsoy, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, Diyanet İşleri eski Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan ve davetliler katıldı. Düzenlenen etkinlikte konuşan Kuzucu Sarraf Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kuzucu, \"Bugün Kayseri\'de mücevher fırsatları olarak özel bir etkinlik yapmaya karar verdik. Bu özel günde yapılan etkinliğe tüm Kayserili vatandaşlarımız davetlidir. Etkinliğimizde elmas, mücevher, tespih, takı gibi ürünleri Kayseri\'nin huzura getirdik. Kayseri son dönemlerde İstanbul ve Ankara trendine uydu. Ben bu etkinliğin güzel geçeceğine inanıyorum\" dedi.

Etkinlikte kristal kaplı araçların da bulunduğunu belirten Kuzucu, \"Özel araçlar lansmanda bulunuyor. Türkiye\'de mücevherle aracı bir araya getiren hiçbir etkinlik olmamıştı. Bu konuda ilki yaşıyoruz. Bu araçların piyasa değeri 300 bin liradan 8 milyon liraya kadar çıkıyor\" dedi. Düzenlenen etkinlik 31 Aralık Pazar gününe kadar sürecek.



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