Kayseri'de MHP'nin 10 adayı için 10 kurban kesildi

Oktay ENSARİ-Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ (DHA)- MİLLİYETÇİ Hareket Partisi Kayseri Milletvekili adayları, Mevlana\'nın hocası Seyyid Burhaneddin Tırmizi Türbesi\'ni ziyaret edip, kurban kestirdikten sonra seçim çalışmalarına başladı

MHP Kayseri milletvekili adayları İsmail Özdemir, Baki Ersoy, Serap Şule Kalın, Mazhar Gündoğ, Mehmet Özmen, Mehmet Göçmen, Rifat Açıkgöz, İsa Ferah, Emine Avşar ve Veli Öztürk ile İl Başkanı Serkan Tok, ilçe başkanları, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleriyle birlikte öğle saatlerinde Melikgazi ilçesindeki Seyyid Burhaneddin Tırmızi Türbesi\'ne gelerek, burada dua etti. Çıkışta da 10 aday için birer kurban kesildi. Burada bir konuşma yapan MHP İl Başkanı Serkan Tok, \'\'Kayseri için hedefimiz 10 milletvekilini de meclise göndermektir. Erken kalkan, erken yol alır. Kayseri\'de parti olarak ilk olarak milletvekili adaylarımızı biz açıkladık. Milletimizden oy bekliyoruz\'\' dedi.



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