Kayseri'de mahrem imam operasyonu

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de, FETÖ/PDY\'nin asker mahrem imam yapılanmasının deşifresine yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerinin FETÖ/PDY\'nin asker mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik olarak yaptığı çalışmalar sonucu mahrem imam olarak faaliyet yürüttükleri belirlenen 10 kişiye yönelik operasyon başlatıldı. Yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan diğer 5 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.