Kayseri'de laik, bilimsel ve parasız eğitim eylemi

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de bazı sivil toplum kuruluşları (STK), Hacı Bektaşi Veli Derneği ve Vakfı öncülüğünde Cumhuriyet Meydanı\'nda sessiz oturma eylemi yaparak, demokratik, laik, bilimsel ve parasız eğitim taleplerini dile getirdi. Hacı Bektaşi Veli Derneği ve Vakfı Başkanı Sadık Genç, eğitim politikalarına tepki göstererek, \"Biz özgürlükleri genişletiyoruz, aldatmacasına asla inanmıyoruz\" dedi.

Cumhuriyet Meydanı\'nda bir araya gelen STK temsilcileri, yeni eğitim-öğretim yılına yönelik taleplerini açıkladı. Burada STK\'lar adına basın açıklamasını Hacı Bektaşi Veli Derneği ve Vakfı Başkanı Sadık Genç yaptı. \"Yüzyıllardır Alevi inancı çeşitli yöntemlerle yok edilmeye, olmazsa dönüştürülmeye, asimile edilmeye çalışılmaktadır” diyen Genç, şunları kaydetti:

\"Alevi çocuklarına zorunlu din dersi okutulması da bu yöntemin bir devamıdır. Türkiye\'de örgün eğitim kurumlarında Alevilik yok sayılmakta, Alevilerin bu konuda yargıda hak arama mücadelesi sonuçsuz kalmaktadır. AİHM\'in aldığı kararlar ise uygulanmamakla birlikte \'yapıyormuş\' gibi göstererek, Alevilik-Bektaşilik sanki bir kültür ve folklorik bir dinsel unsur gibi müfredatta yer bulmaktadır. Bunun yanı sıra çocuklarımıza Sünni inancın ibadetleri uygulamalı olarak öğretilmekte, bunları öğrenmesi zorunlu tutulmakta, çocuklarımız inançları nedeniyle derslerde aşağılanmaktadır. Alevilik hem itikadi olarak hem yorum olarak kendine özgü, Bâtıni görüşleri olan müstakil bir inançtır. Alevilik\'te ibadet biçimi diğer inançlardan farklıdır. İbadetimiz cemdir, ibadethanemiz de cemevidir. Bağlama Alevilik\'te kutsal sazdır. Deyiş ve nefesler Hak kelamıdır. Hak için semah döneriz. Ve rızalık önemlidir. Alevilik, müfredatta devletin uygun gördüğü şekliyle yer almaktadır. Devlet eliyle üretilmiş bir Alevilik, Alevilik değildir. Bu şekliyle bir asimilasyon belgesidir. Mevcut siyasi iktidarın eğitimde özelleştirmeyi kendine ilke edindiği, yeni bakanla da gün yüzüne çıkmıştır.\"

Açıklamasında, \"En son yaşanan karma eğitimin ortadan kaldırılmak istenmesi tek din ve tek inançlı eğitim sisteminin apaçık göstergesidir\" diyen Genç, şunları söyledi:

\"Biz, \'özgürlükleri genişletiyoruz\', aldatmacasına asla inanmıyoruz. Şu çok açıktır ki imam hatip okullarının açılmasında olduğu gibi \'talep var biz de karşılıyoruz\' adı altında birçok veliden zorla imzalar alınarak nasıl ki imam hatip okulları hatta imam hatip derslikleri açılmış ve yeni yapılan okulların birçoğu imam hatip olmuşsa burada da veliler baskılanarak imzalar alınacak ve karma eğitim sistemi ortadan kaldırılmak istenecektir. Okullarda veliler bilimsel dersleri seçmeli ders olarak talep ettiği halde, öğretmen yetersizliği bahane edilerek bu dersler seçilse dahi anlatılmamakta hatta hazır matbu dilekçeler velilere imzalatılarak seçmeli derslerde dahi dini içerikli dersler seçmeli zorunlu olarak okutulmaktadır. Zorunlu din dersleri insan haklarına, çocuk haklarına ve laiklik ilkesine aykırıdır. Ayrımcı, ötekileştirici ve asimilasyoncu amaçlara hizmet etmektedir.\"

Basın açıklamasının ardından katılımcılar yarım saat süren sessiz oturma eylemi yaptı.



FOTOĞRAFLI