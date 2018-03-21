T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kayseri'de kullanıma uygun olmayan 2,5 ton peynir imha edildi

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü denetim ekipleri, yaptıkları çalışmada tüketime uygun olmayan 2,5 ton peyniri imha etti

21 Mart 2018 20:02

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü denetim ekipleri, yaptıkları çalışmada tüketime uygun olmayan 2,5 ton peyniri imha etti.
Kocasinan İlçe, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü denetim ekipleri, Alo Gıda 174 Hattına gelen bir ihbarı değerlendirdi. İhbarın ardından harekete geçen ekipler, Alsancak Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir iş yerinin iki adet soğuk hava deposunda denetim yaptı. Yapılan denetimde, insan tüketimine uygun olmayan, izlenebilirliği sağlamayan ve asgari teknik hijyenik koşulları uygun olmayan ortamda muhafaza edildiği tespit edilen toplam 2,5 ton tulum, kaşar ve beyaz peynir ele geçirildi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri, söz konusu ürünlerin iş yeri yetkilisi tarafından denetim ekiplerinin gözetiminde imha edildiğini açıkladı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Cafer ZENGİNKAYSERİ DHA KAYSERİde Gıda TarımHayvancılık MüdürlüğüKocasinanGıda TarımAlo GıdaHattınaAlsancak MahallesindeFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24