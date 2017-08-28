 Kayseri'de klasik otomobil festivali sona erdi 

KAYSERİ, (DHA)- TALAS Belediyesi ve Erciyes Klasik Otomobilciler Derneği (EKOD) tarafından bu yıl 2’ncisi düzenlenen \'Klasik Otomobil Festivali\' Mevlana Sosyal Tesisleri’nde düzenlen programla sona erdi.

Programda Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve Erciyes Klasik Otomobilciler Derneği (EKOD) Başkanı Kemal Nakipoğlu festivale özel yaptırılan klasik otomobil şeklindeki pastayı birlikte kesti. Şehir dışından gelen klasik otomobilcilerin katıldığı programda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Klasik otomobilcilerin güzel bir aile olduğunu keşfettik. Bu tür faaliyetlerin birleştirici özelliği çok fazla. Bu ülke için her kurum ve kişilerin el ele vermesi lazım. Önemli olan bu işlerin kültürümüze, örf ve adetlerimize uygun devam etmesi. Bu organizasyon çok keyifli geçti. Katılan herkesin yüzü güldü bunu başardığımızı düşünüyorum. Zaten bunu arzu ediyorduk. Festivalde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” dedi.

EKOD Başkanı Kemal Nakipoğlu ise, etkinleri ile birçok kişinin bir araya geldiğini belirtirken, \"Bizi birleştiren klasik otomobiller de olsa minnet duyuyorum. Dolu dolu bir program oldu. Kayseri birbirini seven sayan ülkesine hizmet vermek için canla başla çalışan insanlarla dolu. Değerli başkanımız bizi yüreklendirdi ve bu yola düşürdü” diye konuştu.

Festivalin son gününde alanda çeşitli etkinliklerle renkli görüntüler ortaya çıktı. Şehir dışından gelen klasik otomobilciler düzenledikleri yarışmalarla gönüllerince eğlendi.



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