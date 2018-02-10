T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kayseri'de kazalar, MOBESE kamerasında

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, meydana gelen tarafik kazaları MOBESE kameraları ile görüntülendi

10 Şubat 2018 15:22

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, meydana gelen tarafik kazaları MOBESE kameraları ile görüntülendi. Kazalarda maddi hasar meydana geldi.
Emniyet Müdürlüğü tarafından şehrin değişik noktalarına yerleştirilen MOBESE kameraları yaşanan trafik kazalarını saniye saniye kaydetti. Osman Kavuncu Bulvarı\'nda yaşanan bir kazada sürücünün kırmızı ışıkta geçerek, yeşil ışıkta geçiş yapan otomobile çarptığı görüldü. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı\'nda meydana gelen bir trafik kazasında ise, direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü önünde bulunan otomobile çarptı. Sivas Caddesi\'nde meydana gelen başka bir trafik kazasında ise, aynı yönde seyir halinde olan iki otomobilin çarpıştığı görüldü. Talas ilçesi Atatürk Bulvarı\'nda meydana gelen trafik kazasında da hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptığı görüldü. Kazalarda araçlarda maddi hasar oluştu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Olcay DÜZGÜNKAYSERİ DHA KAYSERİMOBESEKazalardaEmniyet MüdürlüğüOsman Kavuncu BulvarıMustafa Kemal Paşa BulvarıSivas CaddesiAtatürk BulvarıFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24