Kayseri'de kazalar, MOBESE kamerasında

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, meydana gelen tarafik kazaları MOBESE kameraları ile görüntülendi. Kazalarda maddi hasar meydana geldi.

Emniyet Müdürlüğü tarafından şehrin değişik noktalarına yerleştirilen MOBESE kameraları yaşanan trafik kazalarını saniye saniye kaydetti. Osman Kavuncu Bulvarı\'nda yaşanan bir kazada sürücünün kırmızı ışıkta geçerek, yeşil ışıkta geçiş yapan otomobile çarptığı görüldü. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı\'nda meydana gelen bir trafik kazasında ise, direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü önünde bulunan otomobile çarptı. Sivas Caddesi\'nde meydana gelen başka bir trafik kazasında ise, aynı yönde seyir halinde olan iki otomobilin çarpıştığı görüldü. Talas ilçesi Atatürk Bulvarı\'nda meydana gelen trafik kazasında da hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptığı görüldü. Kazalarda araçlarda maddi hasar oluştu.

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