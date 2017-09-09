T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kayseri'de kaza: 1’i ağır, 4 yaralı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ’de, aynı yöne giden iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1’i ağır, 4 kişi yaralandı

09 Eylül 2017 05:02

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ’de, aynı yöne giden iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1’i ağır, 4 kişi yaralandı.
Kaza, Merkez Melikgazi İlçesi Yavuz Selim Mahallesi Sivas karayolunun 7’nci kilometresinde meydana geldi. Aynı yöne giden 27 yaşındaki İlyas Çekim yönetimindeki 38 RV 306 plakalı otomobil ile 23 yaşındaki Onur Aydoğan yönetimindeki 58 HD 488 plakalı otomobil, dikkatsizlik sonucu çarpıştı. Kazada sürücüler Çekim ve Aydoğan ile 26 yaşındaki Erdoğan Şaşmaz ve 27 yaşındaki Tuncay Akman yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Olcay DÜZGÜNKAYSERİ DHA  KAYSERİdeKaza Merkez MelikgaziYavuz Selim Mahallesi SivasAynıRVOnur AydoğanHDKazadaAydoğanErdoğanTuncay Akman yaralandı YaralılarFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24