Kayseri’de kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ,(DHA)– KAYSERİ-Malatya karayolunda bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza bu sabah Kayseri- Malatya Karayolunun 140\'ıncı kilometresinde Pınarbaşı-Gürün arasında meydana geldi. Erhan Cihangir (40) yönetimindeki 35 DYV 40 plakalı otomobil ,sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücünün annesi Döner Cihangir olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü Erhan Cihangir ile araçtaki diğer yolcular Ergün ve Burhan Cihangir ağır yaralandı. Yaralılar Kayseri Eğitim ve Araştırma ile Pınarbaşı Devlet Hastanesinde tedavi altında alındı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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