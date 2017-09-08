T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kayseri’de kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ,(DHA)– KAYSERİ-Malatya karayolunda bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

08 Eylül 2017 12:48

Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ,(DHA)– KAYSERİ-Malatya karayolunda bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaza bu sabah Kayseri- Malatya Karayolunun 140\'ıncı kilometresinde  Pınarbaşı-Gürün arasında meydana geldi. Erhan Cihangir (40) yönetimindeki 35 DYV 40 plakalı otomobil ,sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücünün annesi Döner Cihangir olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü Erhan Cihangir ile araçtaki diğer yolcular Ergün  ve Burhan Cihangir ağır yaralandı. Yaralılar Kayseri Eğitim ve Araştırma  ile Pınarbaşı Devlet Hastanesinde tedavi altında alındı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Olcay DÜZGÜN KAYSERİDHA– KAYSERİMalatyaKazaKayseri Malatya KarayolununErhan CihangirDYVKazadaDöner CihangirErgünBurhan CihangirYaralılar Kayseri EğitimAraştırmaPınarbaşı Devlet HastanesindePolisFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24